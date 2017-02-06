В Киеве из-за непогоды общественный транспорт переходит на спецрежим работы

10:15, 6 февраля 2017
1810
0

Мощный снегопад парализовал дороги столицы.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Из-за ухудшения погоды работа наземного общественного транспорта в киеве будет организована по специальному режиму движения. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

В Закарпатской и Хмельницкой областях из-за непогоды ограничено движение автотранспорта

112 Украина

Как сообщал УНИАН, из-за сильного снегопада в понедельник 6 февраля с 06:00 утра в столице ограничено движение крупногабаритного транспорта, а город парализовали 10-бальные пробки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)
Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик
На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео) На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео)
Извержение вулкана в Гватемале: завершились поисковые работы, погибли 110 человек (фоторепортаж) Извержение вулкана в Гватемале: завершились поисковые работы, погибли 110 человек (фоторепортаж)
Дороги превратились в реки: Винницу затопило после сильного ливня (видео) Дороги превратились в реки: Винницу затопило после сильного ливня (видео)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
76 %
751 мм
3.8 м/с
83 %
Лента новостей