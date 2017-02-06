В Киеве из-за непогоды общественный транспорт переходит на спецрежим работы

Мощный снегопад парализовал дороги столицы.

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Из-за ухудшения погоды работа наземного общественного транспорта в киеве будет организована по специальному режиму движения. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

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Как сообщал УНИАН, из-за сильного снегопада в понедельник 6 февраля с 06:00 утра в столице ограничено движение крупногабаритного транспорта, а город парализовали 10-бальные пробки.