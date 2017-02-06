Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Сегодня, 6 февраля, в Карпатах ожидается высокий уровень лавинной опасности.

В Карпатах ожидается значительная лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"6 февраля в горах Закарпатской области сохраняется высокий (4-й) уровень лавинной опасности, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности. Кроме того, в Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за сложных погодных условий на Закарпатье и в Хмельницкой области ограничили движение автотранспорта.