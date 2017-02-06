В Закарпатской и Хмельницкой областях из-за непогоды ограничено движение автотранспорта

09:12, 6 февраля 2017
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Из-за сложных погодных условий на Закарпатье и Хмельниччине ограничили движение автотранспорта.

В двух областях ограничили движение автотранспорта / УНИАН
В двух областях ограничили движение автотранспорта / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укравтодор.

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В связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демичи, км 18+000, участок дороги 150-200 м через реку Латорица. Установлены дорожные знаки с направлением объезда и движения.

В Хмельницкой области из-за дождя при минусовой температуре и гололеда сложилась сложная ситуация по обеспечению проезда автотранспорта по дорогам местного значения. Поэтому было принято решение о введении ограничения для движения тяжеловесного транспорта и автобусов.

Напомним, в связи с сильными снегопадами в понедельник, 6 февраля 2017 года, с 06:00 утра в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта.

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