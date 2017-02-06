Непогода парализовала движение в столице и пригороде: Киев стоит в 10-балльных пробках

08:52, 6 февраля 2017
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По состоянию на 09:20 утра уровень пробок в столице составляет 10 баллов.

Киев и пригород столицы остановились в пробках / Скриншот
Киев и пригород столицы остановились в пробках / Скриншот

Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Пробки.

Сейчас в Киеве зафиксировано одиннадцать ДТП, часть из них - неподалеку от важных транспортных развязок, в частности вблизи станции метро "Петровка" и "Позняки".

Киев сегодня будет засыпать снегом, днем температура до -6°

Так, движение парализовано на Южном и Дарницком мосту, а также на мосту Патона.

На въездах в город - также проблемы с движением транспорта. Со стороны Житомира транспорт фактически остановился, из Броваров и Вышгорода также трудно добраться в Киев, там транспорт движется очень медленно.

Как сообщал УНИАН, в связи с сильными снегопадами в понедельник, 6 февраля 2017 года, с 06:00 утра въезд крупногабаритного транспорта в столицу ограничен.

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