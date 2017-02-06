Киев сегодня будет засыпать снегом, днем температура до -6°

08:30, 6 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 6 февраля, в столице днем до -6°, пройдет снег.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер северо-восточный, до 5.5 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:26, а зайдет в 16:58.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 6 февраля в большинстве регионов Украины ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +6°.

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