Киев сегодня будет засыпать снегом, днем температура до -6°

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 6 февраля, в столице днем до -6°, пройдет снег.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер северо-восточный, до 5.5 м/с.

Читайте также Более 50 человек погибли в Пакистане и Афганистане из-за снежных лавин

Сегодня солнце в столице взошло в 07:26, а зайдет в 16:58.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 6 февраля в большинстве регионов Украины ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +6°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.