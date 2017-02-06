В большинстве регионов Украины сегодня пройдет снег, на востоке до -9° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 6 февраля, в большинстве регионов Украины ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +6°.

В Украине сегодня пройдет снег / УНИАН

В столице сегодня пройдет снег, днем -6°. Ветер северо-восточный, до 5.5 м/с.

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Во Львове 6 февраля ожидается мокрый снег, температура воздуха днем +2°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем -2°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.1 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник пройдет снег. Температура -2°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем -2°, ветер восточный и северо-восточный, до 7.3 м/с.

Прогноз на 6 февраля / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до -8°, ветер северо-восточный, умеренный.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем +6°. Ветер переменный, до 5.7 м/с.

В Днепре переменная облачность. Температура воздуха -3°. Ветер северо-восточный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают снег, температура днем 0°. Ветер северо-восточный, до 6.7 м/с.

В Краматорске в понедельник небольшая облачность, днем -5°. Ветер южный и северо-восточный, слабый.

В Северодонецке без осадков, температура днем -6°. Ветер северо-восточный, до 6.0 м/с.

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