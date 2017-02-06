В большинстве регионов Украины сегодня пройдет снег, на востоке до -9° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 6 февраля, в большинстве регионов Украины ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +6°.
В столице сегодня пройдет снег, днем -6°. Ветер северо-восточный, до 5.5 м/с.
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Во Львове 6 февраля ожидается мокрый снег, температура воздуха днем +2°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем -2°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.1 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник пройдет снег. Температура -2°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем -2°, ветер восточный и северо-восточный, до 7.3 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до -8°, ветер северо-восточный, умеренный.
В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем +6°. Ветер переменный, до 5.7 м/с.
В Днепре переменная облачность. Температура воздуха -3°. Ветер северо-восточный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают снег, температура днем 0°. Ветер северо-восточный, до 6.7 м/с.
В Краматорске в понедельник небольшая облачность, днем -5°. Ветер южный и северо-восточный, слабый.
В Северодонецке без осадков, температура днем -6°. Ветер северо-восточный, до 6.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°