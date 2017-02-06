В Киев пришли сильные снегопады, въезд фур ограничен

В связи с сильными снегопадами в понедельник, 6 февраля 2017 года, с 06:00 утра въезд крупногабаритного транспорта в столицу ограничен.

В Киеве идет сильный снег / Фото УНИАН

Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 6 февраля в Киеве ожидаются сильные снегопады. Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова – 1,5-2 см, днем – на 2-3 см.

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Температура ночью 7-9° мороза, днем около 5-7° мороза.

"В условиях осложнения погодных условий водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на личном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", - говорится в сообщении.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в понедельник, 6 февраля, в Киеве пойдет снег, а во вторник начнется серьезное похолодание.

"Существенное похолодание 7 февраля коснется большинстве областей, кроме запада и юга. Самые сильные морозы ожидаются на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Луганщине, до -20 и ниже", - пообещала она.