На завтра в Киеве синоптики прогнозируют сильные снегопады
На завтра, 6 февраля, в Киеве синоптики прогнозируют снегопады.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, по прогнозу Украинского гидрометцентра, 6 февраля в Киеве ожидаются сильные снегопады. Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова - 1,5-2 см, днем - на 2-3 см.
«Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем около 5-7 мороза», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, уже с 7 февраля на территории нашей страны существенно похолодает. По словам синоптика Натальи Диденко, существенное похолодание 7 февраля коснется большинстве областей, кроме запада и юга. Самые сильные морозы ожидаются на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Луганщине, до -20 и ниже.
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