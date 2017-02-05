Более 50 человек погибли в Пакистане и Афганистане из-за снежных лавин

Десятки человек погибли в Афганистане и Пакистане в результате схода лавин.

Снег в Афганистане / REUTERS

В Афганистане, по словам властей, погибли более сорока человек в 19 провинциях. Больше всего пострадали регионы Парван и Бадахшан, передает Русская служба Би-би-си.

Автострады на большей части страны заблокированы, международный аэропорт Кабула закрыт из-за обледенения взлетной полосы.

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Снегопады продолжаются. Власти объявили воскресенье выходным днем, чтобы люди не рисковали жизнью и не выезжали на дороги.

Еще 13 человек погибли на севере Пакистана. Лавина обрушилась на пакистанский город Читрал.

Под снегом были погребены пять домов. Погибли несколько семей.

Власти опасаются, что под снегом еще остаются люди.

Пакистан ежегодно страдает от тяжелых погодных условий: зимой часто сходят лавины, а летом случаются ливневые паводки.