На Закарпатье остаются подтопленными 13 домохозяйств и 385 гектаров сельхозугодий
В двух районах Закарпатской области остаются подтопленными 13 домохозяйств, 385 гектаров сельхозугодий и 4,3 гектара приусадебных участков.
Как сообщает Управление ГСЧС в Закарпатской области, подтоплены домохозяйства в Мукачевском районе, угодья и приусадебные участки – в Виноградовском.
Паводковой водой перелито дорожное полотно на дороге местного значения в Виноградовском районе с. Шаланки (высотой до 0,3-0,5 м).
Непогода на Закарпатье: в регионе сошли снежные лавины и затоплены многочисленные дворы (видео)
Из-за таяния снега и вскрытия льда на реках Иршавка, Лютянка, Латорица образовалось 3 ледовых затора, которые не мешают течению воды в пределах русла. К ликвидации ледовых заторов привлечено 5 пиротехнических расчетов.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в течение трех суток в области прогнозируется умеренный мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем составит от 0 до 6 градусов тепла, ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодняшнее утро, по данным ГСЧС, в 9 районах Закарпатской области было подтоплено 525 домохозяйств, в 25 гектаров сельхозугодий и 9 дорог.
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +18°
-
Черновцы+27°... +19°