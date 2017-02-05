На Закарпатье остаются подтопленными 13 домохозяйств и 385 гектаров сельхозугодий

В двух районах Закарпатской области остаются подтопленными 13 домохозяйств, 385 гектаров сельхозугодий и 4,3 гектара приусадебных участков.

До ліквідації льодових заторів залучено 5 піротехнічних розрахунків / dsns.gov.ua

Как сообщает Управление ГСЧС в Закарпатской области, подтоплены домохозяйства в Мукачевском районе, угодья и приусадебные участки – в Виноградовском.

Паводковой водой перелито дорожное полотно на дороге местного значения в Виноградовском районе с. Шаланки (высотой до 0,3-0,5 м).

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Из-за таяния снега и вскрытия льда на реках Иршавка, Лютянка, Латорица образовалось 3 ледовых затора, которые не мешают течению воды в пределах русла. К ликвидации ледовых заторов привлечено 5 пиротехнических расчетов.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в течение трех суток в области прогнозируется умеренный мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем составит от 0 до 6 градусов тепла, ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодняшнее утро, по данным ГСЧС, в 9 районах Закарпатской области было подтоплено 525 домохозяйств, в 25 гектаров сельхозугодий и 9 дорог.