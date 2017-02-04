В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, где ударят сильные морозы
Завтра, 5 февраля, в Украине ожидается теплая погода, около 0° или небольшие "плюсы". А уже с 7 февраля на территории нашей страны существенно похолодает.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Ночь подморозит, день или около нуля, или небольшие "плюсы", осадков больше на западе, небольшой дождь на юге, снег или мокрый снег на севере", - говорится в ее сообщении.
Завтра в Украине резко изменится погода
В Авдеевке завтра без особых изменений, 6 февраля снег и начало похолодания, 7 февраля похолодает сильно.
"В Киеве завтра ночью до -6°, днем до -3°, облачно, в понедельник пойдет снег, во вторник, 7 февраля, начнется серьезное похолодание", - прогнозирует синоптик.
"Существенное похолодание 7 февраля коснется большинстве областей, кроме запада и юга. Самые сильные морозы ожидаются на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Луганщине, до -20 и ниже", - пообещала Диденко.
По прогнозам Укргидрометцентра, 7 февраля ночью ожидается температура 14-16° мороза, 8 февраля – 18-20°; днем 11-13° мороза.
Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°