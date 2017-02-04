В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, где ударят сильные морозы

17:56, 4 февраля 2017
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Завтра, 5 февраля, в Украине ожидается теплая погода, около 0° или небольшие "плюсы". А уже с 7 февраля на территории нашей страны существенно похолодает.

В Украину надвигается похолодание / Фото УНИАН
В Украину идет похолодание / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ночь подморозит, день или около нуля, или небольшие "плюсы", осадков больше на западе, небольшой дождь на юге, снег или мокрый снег на севере", - говорится в ее сообщении.

Завтра в Украине резко изменится погода

В Авдеевке завтра без особых изменений, 6 февраля снег и начало похолодания, 7 февраля похолодает сильно.

"В Киеве завтра ночью до -6°, днем до -3°, облачно, в понедельник пойдет снег, во вторник, 7 февраля, начнется серьезное похолодание", - прогнозирует синоптик.

"Существенное похолодание 7 февраля коснется большинстве областей, кроме запада и юга. Самые сильные морозы ожидаются на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Луганщине, до -20 и ниже", - пообещала Диденко.

По прогнозам Укргидрометцентра, 7 февраля ночью ожидается температура 14-16° мороза, 8 февраля – 18-20°; днем 11-13° мороза.

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