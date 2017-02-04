Закарпатье страдает от наводнения (фото, видео)

По состоянию на 12:00 4 февраля в Иршавском, Тячевском, Перечинском, Раховском, Мукачевском, Хустском и Виноградовском районах Закарпатской области остаюсь подтопленными 276 домохозяйств и 649,3 га сельхозугодий.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По информации городских и районных государственных администраций, ситуация контролируемая, эвакуация населения не планируется.

Отмечается, что паводковой водой перелито дорожное полотно 9 дорог местного значения (высотой до 10 см - УНИАН.), в том числе на 3 автодорогах проезд ограничен.

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Подразделениями ГСЧС и коммунальными службами области во всех пострадавших районах употребляются инженерно-технические мероприятия для отвода воды с территории домохозяйств и проводится откачка воды из подвалов подтопленных домов и зданий в Тячевском, Раховском и Мукачевском районах.

В общем от ГСЧС для ликвидации последствий паводковой ситуации привлечены 75 человек личного состава, 2 плавсредства и 15 единиц техники.

А для ликвидации ледовых заторов льда привлечены 4 штатных пиротехнических группы.