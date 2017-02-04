Закарпатье страдает от наводнения (фото, видео)
По состоянию на 12:00 4 февраля в Иршавском, Тячевском, Перечинском, Раховском, Мукачевском, Хустском и Виноградовском районах Закарпатской области остаюсь подтопленными 276 домохозяйств и 649,3 га сельхозугодий.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
По информации городских и районных государственных администраций, ситуация контролируемая, эвакуация населения не планируется.
Отмечается, что паводковой водой перелито дорожное полотно 9 дорог местного значения (высотой до 10 см - УНИАН.), в том числе на 3 автодорогах проезд ограничен.
Число жертв наводнения в Таиланде увеличилось до 96
Подразделениями ГСЧС и коммунальными службами области во всех пострадавших районах употребляются инженерно-технические мероприятия для отвода воды с территории домохозяйств и проводится откачка воды из подвалов подтопленных домов и зданий в Тячевском, Раховском и Мукачевском районах.
В общем от ГСЧС для ликвидации последствий паводковой ситуации привлечены 75 человек личного состава, 2 плавсредства и 15 единиц техники.
А для ликвидации ледовых заторов льда привлечены 4 штатных пиротехнических группы.
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +18°
-
Черновцы+27°... +19°