Ущерб от лесных пожаров в Чили составляет $333 миллиона

Ущерб от лесных пожаров для Чили составил $333 млн, заявил министр финансов страны Родриго Вальдес.

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Жертвами пожаров стали 11 человек, было уничтожено 1,5 тыс. жилых домов, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По словам Вальдеса, правительство Чили переведет $100 млн из бюджета, остальная часть суммы будет обеспечена за счет фонда на случай чрезвычайных ситуаций.

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По данным чилийских властей, лесные пожары распространились на площади в 580 тыс. га. В тушении участвовали специалисты из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Франции, Японии, Мексики, Панамы, Перу, Португалии, Испаниии и США.

Вальдес отметил, что правительство не будет обращаться к кредитам для возмещения ущерба. Чили надеются, что непреднамеренные траты не скажутся на экономическом росте. По данным Reuters, ущерб лесной промышленности от пожаров составил $350 млн.

Летние пожары регулярно случаются в Чили, однако в этом году они особенно сильны из-за засухи и высоких температур.