Ущерб от лесных пожаров в Чили составляет $333 миллиона

04:32, 4 февраля 2017
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Ущерб от лесных пожаров для Чили составил $333 млн, заявил министр финансов страны Родриго Вальдес.

REUTERS
REUTERS

Жертвами пожаров стали 11 человек, было уничтожено 1,5 тыс. жилых домов, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По словам Вальдеса, правительство Чили переведет $100 млн из бюджета, остальная часть суммы будет обеспечена за счет фонда на случай чрезвычайных ситуаций.

В результате крупнейших лесных пожаров в истории Чили погибли 11 человек

По данным чилийских властей, лесные пожары распространились на площади в 580 тыс. га. В тушении участвовали специалисты из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Франции, Японии, Мексики, Панамы, Перу, Португалии, Испаниии и США.

Вальдес отметил, что правительство не будет обращаться к кредитам для возмещения ущерба. Чили надеются, что непреднамеренные траты не скажутся на экономическом росте. По данным Reuters, ущерб лесной промышленности от пожаров составил $350 млн.

Летние пожары регулярно случаются в Чили, однако в этом году они особенно сильны из-за засухи и высоких температур.

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