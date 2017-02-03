Ледовые пробки и снесенный мост: на реках Закарпатья начался стремительный ледоход (видео)

21:09, 3 февраля 2017
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Лед тронулся через резкое потепление и сильные осадки.

Ледяные пробки и снесенный мост: на реках Закарпатья начался стремительный ледоход /
Лед снес мостик , отрезав от сообщения 40 домов / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Огромные ледяные глыбы несет по течению. В местах, где русло сужается, образуются ледовые заторы.

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Кое-где они достигают двухметровой высоты. В Хустском районе на реке замедляет течение мини ГЭС.

Лед снес мостик , отрезав от сообщения 40 домов. В местах наибольшего скопления льда пиротехники готовятся взрывать заторы.

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