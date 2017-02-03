Жители Закарпатья массово публикуют кадры ледовых заторов и подтоплений (видео)

18:33, 3 февраля 2017
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В Закарпатской области в результате резкого потепления и таяния снега подтоплены почти полтысячи домохозяйств.

По данным УДСНС, подтопления зафиксированы в Перечинском, Иршавском, Тячевском, Свалявском, Мукачевском, Раховском и Хустском районах / mukachevo.net
По данным УДСНС, подтопления зафиксированы в Перечинском, Иршавском, Тячевском, Свалявском, Мукачевском, Раховском и Хустском районах / mukachevo.net

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, в результате таяния снега, образования ледовых заторов на ручьях и реках области, большое количество осадков в виде дождя поднятия уровней грунтовых вод, ручьев, рек произошло подтопление 465 домохозяйств, 4 жилых домов, 10 подвалов жилых домов, а также 25 га сельхозугодий.

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По данным УДСНС, подтопления зафиксированы в Перечинском, Иршавском, Тячевском, Свалявском, Мукачевском, Раховском и Хустском районах.

Также повреждено 2 жилых дома и магазин.

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