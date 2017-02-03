Синоптики предупредили украинцев о похолодании, в Киеве ожидается до -20°
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 4 февраля в столице ожидается облачная погода, днем – небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица.
Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла.
Кроме того, по прогнозам синоптиков, температура в последующие дни будет снижаться. Так, 7 февраля ночью ожидается температура 14-16° мороза, 8 февраля – 18-20°, днем 11-13° мороза.
"Волны холода": синоптики рассказали, какая погода ждет Украину в феврале
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Водителям советуют соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.
Согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине местами ожидаются осадки. В воскресенье на юге потеплеет до +8°.
Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°