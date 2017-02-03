Синоптики предупредили украинцев о похолодании, в Киеве ожидается до -20°

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 4 февраля в столице ожидается облачная погода, днем – небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица.

Завтра в Киеве от 3° мороза до 2° тепла / Фото УНИАН

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, температура в последующие дни будет снижаться. Так, 7 февраля ночью ожидается температура 14-16° мороза, 8 февраля – 18-20°, днем 11-13° мороза.

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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.

Согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине местами ожидаются осадки. В воскресенье на юге потеплеет до +8°.