В результате наводнения в Зимбабве погибли семь человек

В последние дни в Зимбабве наблюдаются сложные погодные условия.

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Сильные дожди, сопровождающиеся молниями и грозами, привели к наводнениям, сообщает The Floodfist.

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В некоторых районах за сутки выпало более 120 мм осадков, семь человек погибли из-за разлива реки в округе Южный. Также есть сообщения о гибели нескольких человек от ударов молний.

Стихия разрушила около 2 тысяч домов, многие местные жители остались без крыши над головой.

Напомним, проливные дожди привели к наводнению в районах центральной части Южной Америки. По словам свидетелей, в одном из городов Боливии водитель микроавтобуса был ранен, когда река протащила его автомобиль более чем на 50 метров.