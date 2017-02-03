В результате наводнения в Зимбабве погибли семь человек

16:14, 3 февраля 2017
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В последние дни в Зимбабве наблюдаются сложные погодные условия.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Сильные дожди, сопровождающиеся молниями и грозами, привели к наводнениям, сообщает The Floodfist.

Число жертв наводнения в Таиланде увеличилось до 96

В некоторых районах за сутки выпало более 120 мм осадков, семь человек погибли из-за разлива реки в округе Южный. Также есть сообщения о гибели нескольких человек от ударов молний.

Стихия разрушила около 2 тысяч домов, многие местные жители остались без крыши над головой.

Напомним, проливные дожди привели к наводнению в районах центральной части Южной Америки. По словам свидетелей, в одном из городов Боливии водитель микроавтобуса был ранен, когда река протащила его автомобиль более чем на 50 метров.

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