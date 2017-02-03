В Одессе горизонт спрятался за густым туманом (фоторепортаж)

16:05, 3 февраля 2017
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Одесский морской торговый порт скрылся в тумане.

Так, из-за густого тумана Воронцовский маяк едва различим. Вдалеке виднеются гавани залива, которые сложно разглядеть невооруженным взглядом, пишет 048.ua.

Киевлян предупреждают о тумане

Как отмечается, вода в заливе начала оттаивать. Льдины уменьшаются в размерах и количестве.

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