В Одессе горизонт спрятался за густым туманом (фоторепортаж)

Одесский морской торговый порт скрылся в тумане.

Так, из-за густого тумана Воронцовский маяк едва различим. Вдалеке виднеются гавани залива, которые сложно разглядеть невооруженным взглядом, пишет 048.ua.

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Как отмечается, вода в заливе начала оттаивать. Льдины уменьшаются в размерах и количестве.