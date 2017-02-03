В Аргентине произошло землетрясение

15:07, 3 февраля 2017
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В пятницу, 3 февраля, в Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Flickr, Matt Katzenberger
В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,1  /Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 86 километрах на северо-запад от города Мендоса. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в понедельник, 30 января, ученики и преподаватели средних школ, находящихся в итальянских городках Рагална, Николози и Бронте рядом с действующим вулканом Этна на Сицилии, были эвакуированы после серии подземных толчков.

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