В Аргентине произошло землетрясение
В пятницу, 3 февраля, в Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
В Новой Зеландии произошло землетрясение
Эпицентр подземных толчков располагался в 86 километрах на северо-запад от города Мендоса. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в понедельник, 30 января, ученики и преподаватели средних школ, находящихся в итальянских городках Рагална, Николози и Бронте рядом с действующим вулканом Этна на Сицилии, были эвакуированы после серии подземных толчков.
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