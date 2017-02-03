На автодорогах Украины местами пройдет мокрый снег, на юге температура до +7°
На популярных украинских маршрутах в ближайшие дни пройдут дожди и снег, на юге температура поднимется до +7°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня пройдут дожди и снег, температура до +7°. Завтра на этом маршруте практически без осадков, -1°...+1°. В воскресенье пройдет мокрый снег, до -2°.
На выходных в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге в воскресенье потеплеет до +8° (карта)
На трассе Киев - Ужгород сегодня ожидаются осадки, температура в дороге -1°... +5°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура до +6°. В воскресенье по этому маршруту пройдет дожди и снег, температура в дороге -3°... +5°.
На трассе Киев - Харьков сегодня пройдет снег. Температура в дороге -4°... -0°. Завтра по этому маршруту снегопад, температура -2°... +1°. В воскресенье без осадков, до -4°.
На Мариупольском направлении сегодня пройдет снег, температура -1°...+1°. Завтра по этому маршруту также ожидаются осадки. В воскресенье облачно с прояснениями, до +3°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня пройдут дожди и снег. Температура в дороге -1°… +7°. В субботу на этом маршруте без осадков. В воскресенье ожидается снегопад, температура до -3°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°