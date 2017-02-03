На автодорогах Украины местами пройдет мокрый снег, на юге температура до +7°

13:00, 3 февраля 2017
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На популярных украинских маршрутах в ближайшие дни пройдут дожди и снег, на юге температура поднимется до +7°.

На автодорогах Украины ожидаются осадки / УНИАН
На автодорогах Украины ожидаются осадки / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня пройдут дожди и снег, температура до +7°. Завтра на этом маршруте практически без осадков, -1°...+1°. В воскресенье пройдет мокрый снег, до -2°.

На выходных в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге в воскресенье потеплеет до +8° (карта)

На трассе Киев - Ужгород сегодня ожидаются осадки, температура в дороге -1°... +5°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура до +6°. В воскресенье по этому маршруту пройдет дожди и снег, температура в дороге -3°... +5°.

На трассе Киев - Харьков сегодня пройдет снег. Температура в дороге -4°... -0°.  Завтра по этому маршруту снегопад, температура -2°... +1°. В воскресенье без осадков, до -4°. 

На Мариупольском направлении сегодня пройдет снег, температура -1°...+1°. Завтра по этому маршруту также ожидаются осадки. В воскресенье облачно с прояснениями, до +3°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня пройдут дожди и снег. Температура в дороге -1°… +7°. В субботу на этом маршруте без осадков. В воскресенье ожидается снегопад, температура до -3°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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