Непогода на Закарпатье: в регионе сошли снежные лавины и затоплены многочисленные дворы (видео)
За прошедшие сутки из-за неблагоприятных погодных условий в Закарпатской области произошло подтопление 87 домохозяйств и 4 жилых домов.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В частности, в Иршавском районе подтоплено 67 домохозяйств, три семьи были отселены из своих домов.
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В Тячевском районе сошла лавина объемом около 150 куб. м. В селе Новоселица затопило дом, к родственникам отселили семью из двух человек.
В селе Турья Поляна затопило центральную улицу и транспортный мост. В результате образования ледового затора протяженностью ориентировочно 200 м подтоплено ориентировочно 20 домохозяйств и разрушен индивидуальный пешеходный мостик.
На ликвидацию последствий подтоплений от Управления ГСЧС в Закарпатской области привлечено 35 человек личного состава, 2 плавсредства и 6 единиц техники.
Напомним, из-за непогоды в Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Закарпатской областях временно будет ограничено движение транспорта.
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