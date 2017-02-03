На выходных в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге в воскресенье потеплеет до +8° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине местами ожидаются осадки. В воскресенье на юге потеплеет до +8°.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -6°, днем -1°. В воскресенье также без осадков, -6°...-2°.
Сегодня практически по всей Украине ожидаются осадки, на западе до +8° (карта)
Во Львове завтра снегопад, ночью 0°, днем +2°. В воскресенье мокрый снег, -3°...+3°.
В Луцке в субботу ночью -5°, днем -1°, без осадков. В воскресенье ночью -10°, днем +1°, снег с дождем.
В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...0°. В воскресенье до +1°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -1°, днем +8°. В воскресенье 0°...+6°.
В Харькове в субботу мокрый снег, температура ночью -4°, днем +1°. В воскресенье -5°...-1°, без осадков.
В Днепре в субботу пройдет дождь. Температура ночью -3°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -2°...+1°.
В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +1°...+7°. В воскресенье -3°...+8°, пасмурно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают ливень, температура ночью -2°, днем +4°. В воскресенье без осдков, температура до +3°.
В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье температура +2°, облачно с прояснениями.
В Северодонецке завтра снег с дождем, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье -3°...+2°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пасмурно, температура до +43°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -7°, днем +4°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью -1°, днем +5°. В воскресенье ливень, ночью -3°, днем до +6°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +4°. В воскресенье температура днем -10°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +4°, в воскресенье также ожидается ливень, температура воздуха -5° …+3°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°