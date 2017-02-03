На выходных в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге в воскресенье потеплеет до +8° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине местами ожидаются осадки. В воскресенье на юге потеплеет до +8°.

На выходных в Украине местами ожидаются осадки / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -6°, днем -1°. В воскресенье также без осадков, -6°...-2°.

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Во Львове завтра снегопад, ночью 0°, днем +2°. В воскресенье мокрый снег, -3°...+3°.

В Луцке в субботу ночью -5°, днем -1°, без осадков. В воскресенье ночью -10°, днем +1°, снег с дождем.

В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...0°. В воскресенье до +1°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -1°, днем +8°. В воскресенье 0°...+6°.

В Харькове в субботу мокрый снег, температура ночью -4°, днем +1°. В воскресенье -5°...-1°, без осадков.

Прогноз на 4 февраля / УНИАН

Прогноз на 5 февраля / УНИАН

В Днепре в субботу пройдет дождь. Температура ночью -3°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -2°...+1°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +1°...+7°. В воскресенье -3°...+8°, пасмурно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают ливень, температура ночью -2°, днем +4°. В воскресенье без осдков, температура до +3°.

В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье температура +2°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке завтра снег с дождем, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье -3°...+2°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пасмурно, температура до +43°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -7°, днем +4°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью -1°, днем +5°. В воскресенье ливень, ночью -3°, днем до +6°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +4°. В воскресенье температура днем -10°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +4°, в воскресенье также ожидается ливень, температура воздуха -5° …+3°.

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