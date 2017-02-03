В Киевской и Житомирской областях из-за ухудшения погодных условий ограничено движение транспорта

В Киевской и Житомирской областях сегодня, 3 февраля, из-за непогоды временно ограничено движение транспорта.

В Киевской и Житомирской областях ограничено движение транспорта / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, в Киевской области с 08:30 3 февраля введено ограничение движения автобусов и большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

В Житомирской области с 07:30 ограничено движение автобусов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Как сообщал УНИАН, ранее движение автотранспорта ограничили в четырех украинских областях.