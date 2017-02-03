Число жертв наводнения в Таиланде увеличилось до 96

В результате наводнения в Таиланде погибли 96 человек.

Наводнение в Таиланде / Reuters

Всего от стихии пострадали 12 провинций на юге страны, сообщает The Floodlist со ссылкой на департамент по предупреждению стихийных бедствий Таиланда.

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На данный момент затопленными остаются три провинции, где пострадали 15 тысяч человек. Департамент занимается восстановлением остальных провинций.

Совместно с военными спасатели оказывают помощь пострадавшим и пытаются ускорить ремонтные работы, чтобы жители могли как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

Напомним, около 7 тысяч жителей округа Сан-Николас в аргентинской провинции Буэнос-Айрес были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений.