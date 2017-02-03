Из-за непогоды в четырех областях ограничили движение автотранспорта
Сегодня, 3 февраля, в Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Закарпатской областях временно будет ограничено движение транспорта.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укравтодор.
Сегодня практически по всей Украине ожидаются осадки, на западе до +8° (карта)
В частности, с 06:30 вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на следующих автодорогах Черкасской области: М-05 Киев – Одесса, км 143+028 – км 274+360; М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 513+515 – км 578+928.
В Винницкой области с 06:00 введено ограничение для движения автобусов по всей сети дорог общего пользования.
С 05:00 на Хмельнитчине действует ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения.
В Закарпатской области с 21:30 2 февраля движение по автодороге Свалява – Мукачево перекрыто для транспорта. Объезд осуществляется по автодороге М-06, которая проходит параллельно.
Напомним, 2 февраля, на Закарпатье сошло пять снежных лавин.
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