В Киеве сегодня пройдет снег, днем до 0°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 февраля, в столице днем до 0°, пройдет снег.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер юго-восточный, до 4.2 м/с.

Читайте также На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, в пятницу на западе потеплеет до +8°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:32, а зайдет в 16:51.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля в большинстве регионов Украины ожидаются осадки. Теплее всего будет на западе - до +8°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.