Сегодня практически по всей Украине ожидаются осадки, на западе до +8° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 3 февраля в большинстве регионов Украины ожидаются осадки. Теплее всего будет на западе - до +8°.
В столице сегодня пойдет снег, днем 0°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.9 м/с.
На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, в пятницу на западе потеплеет до +8°
Во Львове 3 февраля ожидается мокрый снег, температура воздуха днем +4°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем +2°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу ожидается снег с дождем. Температура +2°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +7°, ветер южный и юго-западный, до 6.1 м/с.
В Харькове пройдет снег. Температура до -5°, ветер юго-восточный, умеренный.
В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем +6°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.2 м/с.
В Днепре снегопад. Температура воздуха -0°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем 0°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.
В Краматорске в пятницу небольшая облачность, днем -2°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.
В Северодонецке без осадков, температура днем -6°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°