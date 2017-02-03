Сегодня практически по всей Украине ожидаются осадки, на западе до +8° (карта)

08:02, 3 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 3 февраля в большинстве регионов Украины ожидаются осадки. Теплее всего будет на западе - до +8°.

В Украине сегодня ожидаются осадки / УНИАН
В Украине сегодня ожидаются осадки / УНИАН

В столице сегодня пойдет снег, днем 0°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.9 м/с.

На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, в пятницу на западе потеплеет до +8°

Во Львове 3 февраля ожидается мокрый снег, температура воздуха днем +4°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем +2°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу ожидается снег с дождем. Температура +2°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +7°, ветер южный и юго-западный, до 6.1 м/с.

УНИАН
На западе до +8° / УНИАН

В Харькове пройдет снег. Температура до -5°, ветер юго-восточный, умеренный.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем +6°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.2 м/с.

В Днепре снегопад. Температура воздуха -0°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем 0°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

В Краматорске в пятницу небольшая облачность, днем -2°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.

В Северодонецке без осадков, температура днем -6°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.1 м/с.

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