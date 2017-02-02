Завтра в Украине резко изменится погода

Завтра, 3 февраля, в Украине резко изменятся погодные условия, поскольку на ее территорию надвигается атмосферный фронт.

В Киеве завтра ожидается снег и сильный ветер / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На завтра к нам идет ощутимое тепло, уже мчится сильный порывистый ветер, ожидаются мокрый снег и дождь", - прогнозирует она.

Ожидается осложнение ситуаций на дорогах, подтаивание льда как на крышах, так и на тротуарах.

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"Никакого особого синоптического армагеддона, но все вместе - снег, дождь, ветер", - говорится в сообщении Диденко.

Самой теплой будет западная часть Украины, вероятность периодического дождя самая высокая именно там. В Ужгороде завтра могут быть все +7. Во Львове ожидается до +4+5, в Черновцах до +6.

"На остальной территории Украины так тепло не будет, или около нуля, или небольшие "минусы", и в большинстве областей будет выпадать снег и мокрый снег. В Луганске, Донецке, Харькове существенные осадки маловероятны и холоднее. Ночью в Харькове, Донецке до -12, а в Луганске до -15. Днем -4-10", - прогнозирует синоптик, добавив, что ожидается сильный ветер.

В Киеве завтра - непогода. В столице ожидается мокрый снег, усиление ветра и в течение дня около нуля.