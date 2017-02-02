Завтра в Украине резко изменится погода
Завтра, 3 февраля, в Украине резко изменятся погодные условия, поскольку на ее территорию надвигается атмосферный фронт.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"На завтра к нам идет ощутимое тепло, уже мчится сильный порывистый ветер, ожидаются мокрый снег и дождь", - прогнозирует она.
Ожидается осложнение ситуаций на дорогах, подтаивание льда как на крышах, так и на тротуарах.
В Украину идет потепление до +3°
"Никакого особого синоптического армагеддона, но все вместе - снег, дождь, ветер", - говорится в сообщении Диденко.
Самой теплой будет западная часть Украины, вероятность периодического дождя самая высокая именно там. В Ужгороде завтра могут быть все +7. Во Львове ожидается до +4+5, в Черновцах до +6.
"На остальной территории Украины так тепло не будет, или около нуля, или небольшие "минусы", и в большинстве областей будет выпадать снег и мокрый снег. В Луганске, Донецке, Харькове существенные осадки маловероятны и холоднее. Ночью в Харькове, Донецке до -12, а в Луганске до -15. Днем -4-10", - прогнозирует синоптик, добавив, что ожидается сильный ветер.
В Киеве завтра - непогода. В столице ожидается мокрый снег, усиление ветра и в течение дня около нуля.
Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°