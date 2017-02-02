В Киеве завтра пройдет снег, ночью до -4°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 февраля, в столице днем до 0°, пройдет снег.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -4°, вечером - до 0°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.9 м/с.

Читайте также На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, в пятницу на западе потеплеет до +8°

Завтра солнце в столице взойдет в 07:30, а зайдет в 16:53.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля в большинстве регионов Украины ожидаются осадки. На западе днем до +8°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.