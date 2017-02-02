В большинстве регионов Украины завтра ожидаются осадки, на западе днем до +8° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 3 февраля в большинстве регионов Украины ожидаются осадки. На западе днем до +8°.

Завтра в Украине ожидаются осадки / УНИАН

В Киеве завтра пройдет снег, ночью -4°, днем 0°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.9 м/с.

Во Львове 3 февраля мокрый снег, ночью -3°, днем +4°. Ветер переменный, легкий.

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В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -3°, днем +2°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

В Виннице в пятницу пройдет снег с дождем. Температура ночью -3°, днем +2°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью 0°, днем +7°, ветер южный и юго-западный, до 6.1 м/с.

В Харькове в пятницу пройдет снег, температура ночью -6°, днем -5°. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Днепре завтра ожидается снегопад. Температура ночью -1°, днем 0°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

В Симферополе без осадков. Температура ночью 0°, днем +6°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.2 м/с.

Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью -1°, днем 0°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью -4°, днем -2°, ветер южный и юго-восточный, слабый.

В Северодонецке завтра ожидается пасмурная погода. Температура ночью -8°, днем -6°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.1 м/с.

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