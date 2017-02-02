В большинстве регионов Украины завтра ожидаются осадки, на западе днем до +8° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 3 февраля в большинстве регионов Украины ожидаются осадки. На западе днем до +8°.
В Киеве завтра пройдет снег, ночью -4°, днем 0°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.9 м/с.
Во Львове 3 февраля мокрый снег, ночью -3°, днем +4°. Ветер переменный, легкий.
На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, в пятницу на западе потеплеет до +8°
В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -3°, днем +2°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.
В Виннице в пятницу пройдет снег с дождем. Температура ночью -3°, днем +2°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью 0°, днем +7°, ветер южный и юго-западный, до 6.1 м/с.
В Харькове в пятницу пройдет снег, температура ночью -6°, днем -5°. Ветер юго-восточный, умеренный.
В Днепре завтра ожидается снегопад. Температура ночью -1°, днем 0°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.
В Симферополе без осадков. Температура ночью 0°, днем +6°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.2 м/с.
Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью -1°, днем 0°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.
В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью -4°, днем -2°, ветер южный и юго-восточный, слабый.
В Северодонецке завтра ожидается пасмурная погода. Температура ночью -8°, днем -6°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°