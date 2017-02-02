В четверг, 2 февраля, в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2.

В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2 / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 25 километрах на восток от населенного пункта Опотики. Очаг землетрясения залегал на глубине 65 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в понедельник, 30 января, ученики и преподаватели средних школ, находящихся в итальянских городках Рагална, Николози и Бронте рядом с действующим вулканом Этна на Сицилии, были эвакуированы после серии подземных толчков.