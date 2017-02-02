На Закарпатье сошли снежные лавины, движение транспорта перекрыто

Сегодня, 2 февраля, на Закарпатье сошло пять снежных лавин.

На Закарпатье сошли лавины / zak.depo.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Около 12:10 на автодорогу местного значения вблизи с. Ольшаны Хустского района сошли три лавины. На данный момент движение транспортных средств обеспечено в обоих направлениях, никто не пострадал.

Вблизи с. Нересница Тячевского района около 12:32 лавина сошла на дорожное покрытие. Погибших, травмированных и засыпанных транспортных средств в результате схода снежной лавины нет, сейчас движение транспорта обеспечено в обоих направлениях.

Около 14:30 произошел сход снежной лавины на автодорогу Т-07-28 Колочава – Усть-Черная – Калины – Бедевля, км 32+200. Движение транспорта перекрыто. На расчистку дороги от лавины направлена техника из Тячевского райавтодора.

Напомним, в течение 2-3 февраля в горных районах Закарпатской области ожидается 3-й уровень лавинной опасности.