Сурок Фил из США подтвердил прогноз украинского Тимки: зима продлится еще шесть недель (фоторепортаж)

15:08, 2 февраля 2017
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Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) сегодня, 2 февраля, предсказал, когда придет весна. 

Сурок Фил / Reuters
Сурок Фил / Reuters

Фил сегодня увидел свою тень - это означает, что весна придет через шесть недель, сообщает USA Today.

Сегодня отмечают День сурка

За тем, как сурка вытаскивают из норы, наблюдали сотни местных жителей.

Это предсказание стало уже 131-м, традиция предсказывать погоду с помощью сурка началась в городе в 1886 году.

Отметим, ежегодно 2 февраля определяют продолжительность весны по поведению специально "назначенного" сурка. Если он видит свою тень и лезет спать обратно в нору - значит, будет еще несколько морозных недель. Но если день пасмурный, сурок не видит тени и не возвращается в нору - значит идет ранняя весна.

Сегодня украинский сурок Тимка также предрек еще шесть недель зимы. 

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