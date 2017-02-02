Сурок Фил из США подтвердил прогноз украинского Тимки: зима продлится еще шесть недель (фоторепортаж)

Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) сегодня, 2 февраля, предсказал, когда придет весна.

Сурок Фил / Reuters

Фил сегодня увидел свою тень - это означает, что весна придет через шесть недель, сообщает USA Today.

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За тем, как сурка вытаскивают из норы, наблюдали сотни местных жителей.

Это предсказание стало уже 131-м, традиция предсказывать погоду с помощью сурка началась в городе в 1886 году.

Отметим, ежегодно 2 февраля определяют продолжительность весны по поведению специально "назначенного" сурка. Если он видит свою тень и лезет спать обратно в нору - значит, будет еще несколько морозных недель. Но если день пасмурный, сурок не видит тени и не возвращается в нору - значит идет ранняя весна.

Сегодня украинский сурок Тимка также предрек еще шесть недель зимы.