В результате наводнения в Перу погибли 15 человек

14:32, 2 февраля 2017
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В результате наводнений и оползней в Перу погибли 15 человек, более 36 тысяч жителей были эвакуированы.

Последствия наводнения в Перу / Reuters
Последствия наводнения в Перу / Reuters

На этой неделе подтвердили гибель шести человек, которых накрыло оползнем на юге региона Арекипа, передает news24.

В Малайзии из-за наводнений эвакуированы более 10 тысяч человек

Кроме того, шесть шахтеров оказались под землей в районе Акари. Из-за продолжающихся оползней их тела пока не удалось обнаружить.

С прошлой недели здесь ввели чрезвычайное положение. Стихия заблокировала дороги, уничтожила многочисленные здания и посевы.

Напомним, в результате наводнений, которые начались на юге Таиланда еще в декабре, погиб 91 человек.

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