На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, в пятницу на западе потеплеет до +8°
В четверг и пятницу на популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на западе температура до +8°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура -5°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до +8°, пройдут дожди и снег.
Сегодня в Украине местами пройдет мокрый снег, на западе до +4° (карта)
На трассе Киев – Ужгород местами пройдет мокрый снег, температура в дороге -4° …+4°. В пятницу на этом маршруте ожидаются осадки, температура до +4°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до -4°, солнечно. Завтра на данном маршруте снегопад, температура до -1°.
В направлении Харькова синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура в дороге до -6°. 3 февраля на этом направлении пройдет снег, температура -5°… 0°.
По маршруту Киев – Черновцы практически без осадков, -4° … +3°. По данному направлению в пятницу пройдут дожди и снег, температура до +8°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°