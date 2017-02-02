На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, в пятницу на западе потеплеет до +8°

В четверг и пятницу на популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на западе температура до +8°.

На автодорогах Украины ожидаются осадки / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура -5°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до +8°, пройдут дожди и снег.

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На трассе Киев – Ужгород местами пройдет мокрый снег, температура в дороге -4° …+4°. В пятницу на этом маршруте ожидаются осадки, температура до +4°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до -4°, солнечно. Завтра на данном маршруте снегопад, температура до -1°.

В направлении Харькова синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура в дороге до -6°. 3 февраля на этом направлении пройдет снег, температура -5°… 0°.

По маршруту Киев – Черновцы практически без осадков, -4° … +3°. По данному направлению в пятницу пройдут дожди и снег, температура до +8°.

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