Сурок Тимка предсказал приход весны через шесть недель
Сегодня, в День сурка, на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в селе Гайдары сурок Тимка предсказал, когда наступит весна.
По прогнозу Тимки-второго, весна в Украине наступит через шесть недель и будет теплой, сообщает "Городской дозор".
Сегодня в Украине местами пройдет мокрый снег, на западе до +4° (карта)
Как рассказал "хранитель сурка", профессор биофака ХНУ им. Каразина Виктор Токарский, две недели назад Тимке нашли жену - Ларису.
Отметим, в День сурка определяют продолжительность весны по поведению специально "назначенного" сурка. Если он видит свою тень и лезет спать обратно в нору - значит, будет еще несколько морозных недель. Но если день пасмурный, сурок не видит тени и не возвращается в нору - значит идет ранняя весна.
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