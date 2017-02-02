Сурок Тимка предсказал приход весны через шесть недель

12:43, 2 февраля 2017
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Сегодня, в День сурка, на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в селе Гайдары сурок Тимка предсказал, когда наступит весна.

Сурок Тимка / УНИАН
Сурок Тимка / УНИАН

По прогнозу Тимки-второго, весна в Украине наступит через шесть недель и будет теплой, сообщает "Городской дозор".

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Как рассказал "хранитель сурка", профессор биофака ХНУ им. Каразина Виктор Токарский, две недели назад Тимке нашли жену - Ларису.

Отметим, в День сурка определяют продолжительность весны по поведению специально "назначенного" сурка. Если он видит свою тень и лезет спать обратно в нору - значит, будет еще несколько морозных недель. Но если день пасмурный, сурок не видит тени и не возвращается в нору - значит идет ранняя весна.

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