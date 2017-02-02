Спасатели предупреждают о лавинной опасности на Закарпатье

12:05, 2 февраля 2017
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В течение 2-3 февраля в горных районах Закарпатской области ожидается 3-й уровень лавинной опасности.

УНИАН
На Закарпатье ожидается значительный уровень лавинной опасности / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По информации Укргидрометеоцентра, 2-3 февраля в связи с потеплением и осадками в виде мокрого снега в горных районах Закарпатской области объявляется значительный (3-й) уровень лавинной опасности, существует угроза оползней снега на дороги", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 февраля в Украине изменится характер погоды, в некоторых регионах температура постепенно повысится на 5°-10°.

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