Сегодня отмечают День сурка
2 февраля отмечают День сурка. В этот день определяют продолжительность весны по поведению специально "назначенного" сурка.
Традиция берет свое начало из США. 2 февраля наблюдают за поведением сурка. Если он видит свою тень и лезет спать обратно в нору - значит, будет еще несколько морозных недель. Но если день пасмурный, сурок не видит тени и не возвращается в нору - значит идет ранняя весна.
Официальным праздником в США этот день стал еще в 1886 году.
Согласно же украинским традициям, сурок просыпался от зимней спячки на праздник Евдокии (14 марта). Он выходит из норы, свистит три раза, а потом ложится на другой бок и так спит до Благовещения. Поэтому люди выходили в поле, особенно в степи, чтобы услышать это посвистывание.
В Украине сейчас "работают" два сурка-"метеоролога" - Тимка (живет на биостанции Харьковского национального университета им. В. Каразина) и Мишка (с 2009 г. живет во Львовском детском эколого-натуралистическом центре ).
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