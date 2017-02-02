На востоке Австралии зафиксирован рекордно теплый январь

10:30, 2 февраля 2017
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Восточная часть Австралии находится во власти сильной жары, во многих районах в январе были побиты температурные рекорды.

Reuters
Reuters

Местами температура днем поднимается выше +40°, сообщает Al Jazeera.

Самая высокая температура была зафиксирована в городе Мумба на северо-востоке штата Южная Австралия. Здесь 31 января днем было +45°. Впрочем, этот показатель достаточно далек от рекорда, который составляет 49,6°.

В Сиднее зафиксировали новый температурный рекорд

В Сиднее уже девять дней температура достигает 35°, что повторяет рекорд, установленный летом 1895-1896. В Брисбене средняя температура января составила 31,4°. Этот результат является рекордным за последние 13 лет.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится на этой неделе в Южном Уэльсе, а жители штата Виктория могут рассчитывать на небольшое снижение температуры.

Напомним, в Сантьяго (Чили) 14 декабря температура воздуха поднялась до +37,3°, что стало самым высоким показателем с 1915 года. 

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