Киевлян предупреждают о тумане

Сегодня, 2 февраля, в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м.

Жителей Киева предупреждают о тумане / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"Утром 2 февраля в столице ожидается туман, видимость 200-500 м. По прогнозу синоптиков, будет облачная с прояснениями погода", - говорится в сообщении.

В КГГА призывают водителей быть особенно внимательными и осторожными на дорогах города.

Также отмечается, что 3-4 февраля характер погоды изменится: будет падать мокрый снег, дождь. На дорогах будет скользко; температура повысится ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

Напомним, 2 февраля в столице днем до -3°, без осадков.