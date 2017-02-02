В Киеве сегодня без осадков, днем до -3°

08:30, 2 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 2 февраля в столице днем до -3°, без осадков.

УНИАН
В Киеве днем до -3° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -3°, вечером - до -5°. Ветер юго-восточный, до 4.2 м/с.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -8°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:32, а зайдет в 16:51.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 февраля в Украине местами пройдет мокрый снег. Теплее всего будет на западе - до +4°.

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