В Киеве сегодня без осадков, днем до -3°

Согласно данным Погода УНИАН, 2 февраля в столице днем до -3°, без осадков.

В Киеве днем до -3° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -3°, вечером - до -5°. Ветер юго-восточный, до 4.2 м/с.

Читайте также На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -8°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:32, а зайдет в 16:51.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 февраля в Украине местами пройдет мокрый снег. Теплее всего будет на западе - до +4°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.