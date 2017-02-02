Сегодня в Украине местами пройдет мокрый снег, на западе до +4° (карта)

08:01, 2 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 февраля в Украине местами пройдет мокрый снег. Теплее всего будет на западе - до +4°.

В Украине сегодня местами ожидаются осадки / УНИАН
В Украине сегодня местами ожидаются осадки / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем -3°. Ветер юго-восточный, до 4.2 м/с.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -8°

Во Львове 2 февраля ожидается мокрый снег, температура воздуха днем +2°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем +1°. Ветер южный и юго-восточный, до 3.7 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг ожидается небольшая облачность. Температура +1°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +2°, ветер переменный, до 3.5 м/с.

УНИАН
На западе до +4° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до -4°, ветер северо-западный, легкий.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем +1°. Ветер южный и западный, до 4.6 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха -5°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -2°. Ветер северный и северо-западный, до 3.8 м/с.

В Краматорске в чевтерг небольшая облачность, днем -4°. Ветер западный и северо-западный, легкий.

В Северодонецке без осадков, температура днем -4°. Ветер западный и северо-западный, до 3.8 м/с.

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