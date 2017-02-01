В Киеве завтра без осадков, днем до -3°

19:00, 1 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 февраля, в столице без осадков, температура воздуха днем до -3°.

УНИАН
Завтра днем в Украине до -3° / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -5°.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -8°

Ветер юго-восточный, до 4.2 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:32, а зайдет в 16:51.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля на западе Украины ожидается мокрый снег. На востоке ночью до -16°. 

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