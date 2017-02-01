В Украине завтра местами пройдет мокрый снег, на востоке ночью до -16° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 2 февраля на западе Украины ожидается мокрый снег. На востоке ночью до -16°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -5°, днем -3°. Ветер юго-восточный, до 4.2 м/с.
В Украине с 3 февраля ожидается серьезное изменение погодных условий
Во Львове 2 февраля мокрый снег, ночью 0°, днем +2°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°. Ветер южный и юго-восточный, до 3.7 м/с.
В Виннице в четверг без осадков. Температура ночью -2°, днем +1°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -3°, днем +2°, ветер переменный, до 3.5 м/с.
В Харькове в четверг без осадков, температура ночью -10°, днем -4°. Ветер северо-западный, легкий.
В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -11°, днем -4°. Ветер южный и северо-западный, легкий.
В Симферополе без осадков. Температура ночью -3°, днем +1°. Ветер южный и западный, до 4.6 м/с.
Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью -10°, днем -2°. Ветер северный и северо-западный, до 3.8 м/с.
В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью -10°, днем -4°, ветер западный и северо-западный, легкий.
В Северодонецке завтра ожидается солнечная погода. Температура ночью -16°, днем -4°. Ветер западный и северо-западный, до 3.8 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°