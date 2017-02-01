В Украине завтра местами пройдет мокрый снег, на востоке ночью до -16° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 2 февраля на западе Украины ожидается мокрый снег. На востоке ночью до -16°.

В Украине завтра ожидается мокрый снег / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью -5°, днем -3°. Ветер юго-восточный, до 4.2 м/с.

Читайте также В Украине с 3 февраля ожидается серьезное изменение погодных условий

Во Львове 2 февраля мокрый снег, ночью 0°, днем +2°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°. Ветер южный и юго-восточный, до 3.7 м/с.

В Виннице в четверг без осадков. Температура ночью -2°, днем +1°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -3°, днем +2°, ветер переменный, до 3.5 м/с.

В Харькове в четверг без осадков, температура ночью -10°, днем -4°. Ветер северо-западный, легкий.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -11°, днем -4°. Ветер южный и северо-западный, легкий.

В Симферополе без осадков. Температура ночью -3°, днем +1°. Ветер южный и западный, до 4.6 м/с.

Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью -10°, днем -2°. Ветер северный и северо-западный, до 3.8 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью -10°, днем -4°, ветер западный и северо-западный, легкий.

В Северодонецке завтра ожидается солнечная погода. Температура ночью -16°, днем -4°. Ветер западный и северо-западный, до 3.8 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.