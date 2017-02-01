В Украине с 3 февраля ожидается серьезное изменение погодных условий

16:02, 1 февраля 2017
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С 3 февраля в Украине изменится характер погоды, в некоторых регионах температура постепенно повысится на 5°-10°.

УНИАН
В Украине с 3 февраля ожидается потепление / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -8°

"3-4 февраля характер погоды в Украине изменится: на большей части территории выпадет мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, 3 февраля в Карпатах и на Закарпатье, днем на Черниговщине и Сумщине, в течение 4 февраля на Левобережье местами сильные осадки; начиная с западных областей температура постепенно повысится на 5°-10°", - говорится в сообщении.

Кроме того, 2-3 февраля, в связи с потеплением и осадками в виде мокрого снега в горных районах Закарпатской области объявляется значительный (3-й) уровень лавинной опасности. Существует угроза оползней снега на дороги.

Напомним, в четверг, 2 февраля, во многих областях Украины ожидается туман.

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