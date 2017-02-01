В Украине с 3 февраля ожидается серьезное изменение погодных условий
С 3 февраля в Украине изменится характер погоды, в некоторых регионах температура постепенно повысится на 5°-10°.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -8°
"3-4 февраля характер погоды в Украине изменится: на большей части территории выпадет мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, 3 февраля в Карпатах и на Закарпатье, днем на Черниговщине и Сумщине, в течение 4 февраля на Левобережье местами сильные осадки; начиная с западных областей температура постепенно повысится на 5°-10°", - говорится в сообщении.
Кроме того, 2-3 февраля, в связи с потеплением и осадками в виде мокрого снега в горных районах Закарпатской области объявляется значительный (3-й) уровень лавинной опасности. Существует угроза оползней снега на дороги.
Напомним, в четверг, 2 февраля, во многих областях Украины ожидается туман.
Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°