Спасатели предупреждают о тумане 2 февраля

В четверг, 2 февраля, во многих областях Украины ожидается туман.

Украинцев предупреждают о тумане 2 февраля / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 2 февраля ночью и утром в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях и г. Киеве туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан быть осторожными во время пребывания на улице.

Напомним, 1 февраля в Украине без осадков. Холоднее всего будет на востоке - до -8°.