Спасатели предупреждают о тумане 2 февраля

14:38, 1 февраля 2017
2645
0

В четверг, 2 февраля, во многих областях Украины ожидается туман.

фото УНИАН
Украинцев предупреждают о тумане 2 февраля / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -8°

"По прогнозам Укргидрометцентра, 2 февраля ночью и утром в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях и г. Киеве туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан быть осторожными во время пребывания на улице.

Напомним, 1 февраля в Украине без осадков. Холоднее всего будет на востоке - до -8°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра ясно, температура до +30° В Киеве завтра ясно, температура до +30°
Вместо дорог - провалы и реки: в США сильные дожди привели к наводнениям (фото, видео) Вместо дорог - провалы и реки: в США сильные дожди привели к наводнениям (фото, видео)
На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео) На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео)
Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта) Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине
В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж) В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
76 %
751 мм
3.8 м/с
83 %
Лента новостей