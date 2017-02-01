На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -8°

В среду и четверг на автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -8°.

На автодорогах Украины без осадков / severpost.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура -4°… +4°. Завтра на этом маршруте температура до +3°, переменная облачность.

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На трассе Киев – Ужгород облачно с прояснениями, температура в дороге -4° …+3°. В четверг на этом маршруте местами пройдет мокрый снег, температура до +3°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до -6°, солнечно. Завтра на данном маршруте небольшая облачность, температура до -5°.

В направлении Харькова синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура в дороге до -8°. 2 февраля на этом направлении облачно с прояснениями, температура -5°… -3°.

По маршруту Киев – Черновцы переменная облачность, -4° … -1°. По данному направлению в чевтерг без осадков, температура до +4°.

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