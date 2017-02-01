Январь в Киеве был теплее климатической нормы

12:04, 1 февраля 2017
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Январь 2017 года в Киеве был теплее климатической нормы меньше чем на градус.

УНИАН
Январь в Киеве был теплее климатической нормы меньше чем на градус / УНИАН

Среднемесячная температура воздуха января в столице составила -4,9°, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Сегодня в Украине без осадков, на востоке до -8° (карта)

Холоднее всего в нынешнем январе было на Рождество, когда минимальная температура опустилась до -18,7° , а теплее всего - 2 января, когда максимальная температура поднялась до +3,4°.

Осадков в Киеве выпало 32 мм, что составило 67% климатической нормы.

Наибольшая высота снежного покрова на проспекте Науки, 37 достигла 14 см 12 и 13 января. Максимальное промерзание почвы не превысило 25 см.

Напомним, в среду, 1 февраля, в столице днем до -4°, без осадков.

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