В Эквадоре произошло землетрясение

11:31, 1 февраля 2017
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Во вторник, 31 января, в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Flickr, Matt Katzenberger
В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,5 / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

Эпицентр подземных толчков располагался в 25 километрах на юг от населенного пункта Прописия. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в понедельник, 30 января, ученики и преподаватели средних школ, находящихся в итальянских городках Рагална, Николози и Бронте рядом с действующим вулканом Этна на Сицилии, были эвакуированы после серии подземных толчков.

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