Из-за тумана в Калифорнии в ДТП столкнулись 50 автомобилей
Возле Армона (штат Калифорния, США) из-за густого тумана в аварию попали не менее 50 автомобилей.
ДТП произошло на шоссе 198, в течение некоторого времени полиция просила водителей искать альтернативные маршруты движения, передает The Weather Channel.
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Кроме того, в центре штата во вторник, 31 января, произошло еще несколько аварий. В частности, на юго-восток от Фаулера произошло четыре ДТП. В одной из аварий грузовик врезался в трактор, после с ними столкнулись еще четыре автомобиля.
Сообщается, что в результате аварии пострадали 10 человек.
Напомним, в воскресенье, 29 января, на автомагистрали Джайпур-Агра (Индия) в ДТП столкнулись 30 автомобилей.
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